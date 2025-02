Inter, PSV o Feyenoord? Data, orario e dove vedere il sorteggio

Le sorprendenti eliminazioni sia della Juventus che del Milan nei playoff di Champions League, e con conseguente mancato accesso agli ottavi di finale, hanno negato all’Inter la possibilità di giocare un derby italiano nel prossimo turno della principale competizione europea. I nerazzurri incontreranno infatti una tra PSV e Feyenoord, ovvero le due squadre che hanno eliminato proprio i bianconeri e i rossoneri.

Quando sarà il sorteggio per disegnare il tabellone degli ottavi di Champions League? Il sorteggio si terrà domani – venerdì 21 febbraio – alle ore 12 presso la consueta sala UEFA a Nyon e quindi sarà allora che l’Inter conoscerà quale squadra sarà la sua prossima avversaria negli ottavi di finale. L’altra formazione olandese che non pescherà i nerazzurri verrà invece accoppiata con l’Arsenal.

Dove vedere in diretta tv e streaming il sorteggio degli ottavi di Champions League? Per assistere in diretta all’estrazione delle palline con i nomi delle varie squadre che decreteranno il tabellone degli ottavi e dei prossimi turni bisognerà collegarsi alle ore 12 sulle emittenti TV come Sky Sport 24 e Amazon Prime Video. Anche il canale YouTube ufficiale dell’Inter trasmetterà l’evento dei sorteggi come il sito UEFA.com.