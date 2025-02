Arriva la conferma: c’è l’Inter sul giovane BOMBER del Brasile

Il processo di ringiovanimento della rosa voluto da Oaktree al momento del suo insediamento all’Inter è già iniziato con alcuni ultimi acquisti giovani come Palacios, Sucic oppure il prestito di Zalewski dalla Roma. In estate però questo rinnovamento dell’organico nerazzurro dovrebbe essere ancora più evidente.

Nelle scorse ore qui su queste colonne avevamo già riportato la notizie dell’interessamento dell’Inter per il profilo di Yuri Alberto. Ora è arrivata anche la conferma di Tuttosport che questa mattina spiega nella sua edizione odierna come gli osservatori nerazzurri siano a lavoro in Brasile per studiare le caratteristiche di questa punta.

Si tratta di un attaccante classe 2001 molto abile tecnicamente e anche veloce che ha già saputo segnare 100 gol in carriera. Gioca nel Corinthians e ha già attirato le attenzioni del CT brasiliano Dorival Junior, la sua speranza è infatti quella di essere convocato l’anno prossimo per i Mondiali 2026.