Goleador brasiliano offerto all’Inter: “Ci sarà almeno un acquisto”

L’ultima suggestione circolata nelle scorse ore in casa Inter, dimostra la grande attenzione riservata da parte del club nerazzurro al mercato sudamericano. A finire nel mirino dei dirigenti, stavolta, è stato un attaccante brasiliano dai numeri impressionanti.

Stiamo parlando di Yuri Alberto, forte centravanti del Corinthians che nella passata stagione è stato capace di mettere a segno ben 31 reti tra tutte le competizioni. Classe 2001, ha già vissuto una breve esperienza in Europa con la maglia dello Zenit prima di far ritorno in Brasile.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport questa mattina, il suo profilo è stato proposto ai nerazzurri nei giorni scorsi. Com’è risaputo, con gli addii a costo zero di Arnautovic e Correa a fine stagione, “ci sarà almeno un acquisto in avanti”. Per questa ragione, anche il nome di Yuri Alberto verrà considerato nella rosa degli obiettivi già individuati dall’Inter.