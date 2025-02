Fissato il CdA Inter: ufficiale l’ingresso del nuovo dirigente

Con il blitz fatto nella giornata di ieri ad Appiano Gentile per via del momento complicato che sta vivendo la squadra in campionato a seguito delle ultime due sconfitte in trasferta, Beppe Marotta si è detto fiducioso del fatto che Simone Inzaghi saprà come uscire da questo momento insieme ai suoi ragazzi.

Il tema centrale è stato quello della cattiveria: una caratteristica che l’Inter ha saputo mettere in campo nella prima fase di Champions League ottenendo dei risultati fantastici, ma che non è riuscita a replicare in alcuni big match giocati in campionato, come negli ultimi due derby contro il Milan e la Juventus. Nessun campanello d’allarme in ogni caso da parte della società che crede fortemente nella possibilità di mettere a segno il bis Scudetto.

Per quanto riguarda alcuni cambi al vertice, dopo l’addio di Alessandro Antonello che sembra essere destinato ad un futuro al Marsiglia, nel prossimo CdA che si terrà lunedì 24 febbraio a San Siro verrà registrato un nuovo ingresso. Si tratta di Massimiliano Catanese, già operativo dallo scorso 1° gennaio nelle vesti di Chief of Staff del club nerazzurro. A salutare, come spiegato da Tuttosport, saranno invece Marchetti e Carassai, eletti nel 2021 in quota Oaktree.