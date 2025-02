Inter sulla nuova stella del Portogallo: “Uno 007 in missione”

Prosegue senza sosta il lavoro di scouting sul mercato da parte dell’Inter. Il club nerazzurro, che da pochi giorni si è aggiudicato l’acquisto in prospettiva di Petar Sucic, sta già lavorando su altri giovani innesti. Il centrocampista croato è già stato a Milano per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, ma sarà a disposizione di Simone Inzaghi solamente a partire dal prossimo giugno.

Un altro profilo su cui l’Inter sta già lavorando – poi – è quello di Gustavo Sà, classe 2004 del Famalicão. Come svelato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo scorso 8 febbraio “uno 007 nerazzurro era presente al match con il Vitoria Guimaraes, terminato 0-0”. Si tratta di un centrocampista con caratteristiche offensive, come evidenziano i numeri di questa stagione che lo vedono a quota 3 gol e 3 assist nella prima divisione portoghese.

Allo stesso tempo, nonostante il ragazzo piaccia tantissimo, a centrocampo l’Inter ha già acquistato Sucic. Ad oggi è difficile immaginare che possa arrivare un altro calciatore in mediana, a meno che non parta qualcuno in uscita. In tal caso, sarà corsa a due con Samuele Ricci, calciatore in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi.