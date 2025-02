Nuovo infortunio al polpaccio: Inzaghi perde un altro jolly

Giungono ancora brutte notizie da Appiano Gentile dopo la ripresa agli allenamenti della giornata di ieri. Nonostante la settimana libera per poter lavorare con serenità e senza impegni di mezzo, Simone Inzaghi non potrà comunque fare affidamento su tutto il gruppo a disposizione. Questo perché, oltre a Thuram che è tornato ad allenarsi a parte, nell’ultimo match il tecnico ha perso un’altra pedina.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nei minuti finali di Juventus-Inter anche Carlos Augusto ha rimediato un infortunio. Il brasiliano ha riportato una forte contusione al polpaccio e va ufficialmente considerato a rischio per Inter-Genoa. Resta da capire quanto velocemente si riassorbirà l’edema, anche se da parte dello staff medico filtra ottimismo.

Sarà corsa contro il tempo per un vero e proprio jolly di Inzaghi, utilizzabile sia da quinto di centrocampo che da terzo di difesa. A fronte della diffida di Bastoni, che con un altro cartellino giallo andrebbe a saltare Napoli-Inter, potrebbe essere una scelta saggia quella di schierare Carlos Augusto dal primo minuto se riuscisse a recuperare entro sabato. Altri due interisti in diffida su cui l’allenatore potrebbe utilizzare la via della prudenza, inoltre, sono Mkhitaryan e Barella.