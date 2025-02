Altro guaio per Inzaghi: l’attaccante può saltare Inter-Genoa

E’ stato un vero e proprio incubo quello vissuto dall’Inter domenica sera nel derby d’Italia contro la Juventus. Dopo aver giocato un buon primo tempo, la formazione nerazzurra non ha saputo reagire nel corso della ripresa allo scatto d’orgoglio avuto dai bianconeri, incassando la rete dello svantaggio a cui non è poi riuscita a replicare.

A peggiorare le cose, inoltre, è stato l’ingresso di Marcus Thuram. Questo perché l’attaccante francese non era al meglio delle condizioni dopo la forte contusione alla caviglia sinistra rimediata in Inter–Fiorentina. Già dal riscaldamento la corsa del centravanti sembrava poco fluida: impressione che è stata definitivamente confermata con il suo cambio dalla panchina.

Il francese non è stato incisivo come altre volte per un discorso prettamente fisico: anche negli scatti in profondità si notava ancora qualche problemino. Difatti, al ritorno nella giornata di ieri ad Appiano Gentile, Thuram ha riportato ancora del fastidio alla caviglia e si è limitato ad un lavoro personalizzato. Un programma che non cambierà nei prossimi giorni, nei quali lo staff medico utilizzerà la massima prudenza.

E’ per questo motivo che l’attaccante potrebbe saltare il match di sabato sera tra Inter e Genoa. Con tutta la settimana a disposizione per poter lavorare in serenità, Inzaghi non ha più intenzione di rischiare. Qualora non dovesse smaltire il dolore entro sabato, il nuovo obiettivo sarà quello di riaverlo al meglio per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma martedì 25 febbraio.