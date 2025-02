Rivoluzione Inter: possibile ADDIO per due nuovi innesti

Da tempo è noto che uno degli obiettivi di Oaktree come nuovo proprietario dell’Inter sia quello di riuscire ad abbassare l’età media della rosa nerazzurra perché l’organico di cui dispone oggi Simone Inzaghi è il più “vecchio” della Serie A e anche in Europa sono in pochi con una media simile.

Questa politica societaria va in contrasto con quella attuata nelle ultime sessioni di mercato che hanno portato ad Appiano Gentile tanti giocatori già affermati e spesso presi a basso costo come Edin Dzeko, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e gli ultimi due arrivati la scorsa estate ovvero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

L’apporto in questa stagione di questi ultimi due innesti non è stato però fin qui quello sperato da Inzaghi e dalla dirigenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono infatti già entrambi a rischio in vista della sessione estiva di mercato che dovrebbe portare parecchi cambiamenti nella rosa nerazzurra.

Sul profilo di Zielinski, al pari di un altro centrocampista in avanti con gli anni come Mkhitaryan, si stanno facendo ragionamenti e non si può escludere nessuna scelta al momento. Taremi invece è vero che ha un contratto fino al 2027 ma ha spesso deluso e segnato poco e a fine campionato è a forte rischio cessione.