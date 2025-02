Josep Martinez e il suo FUTURO all’Inter: spunta il retroscena

Nell’ultima sessione di mercato estiva l’Inter si è mossa soprattutto con degli affari a basso costo e che hanno potuto portare alla rosa di Simone Inzaghi delle forze fresche ma senza investimenti molto esosi. L’unico nuovo arrivo per il quale i nerazzurri hanno dovuto investire una cifra importante è stato quello di Josep Martinez.

Il portiere spagnolo è arrivato in nerazzurro dal Genoa per 15 milioni di euro (bonus compresi) ma il suo spazio in campo fino ad oggi è stato molto ridotto. Per lui si conta infatti soltanto una presenza con la maglia dell’Inter che è arrivata nella sfida in Coppa Italia con l’Udinese: è ancora a zero in Serie A e Champions League.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport per Martinez potrebbe comunque esserci un futuro all’Inter. Il portiere spagnolo è infatti al centro di ragionamenti per la prossima stagione e il suo destino è in bilico ma non si può escludere che possa diventare il numero uno del futuro anche se Sommer dovrebbe essere ancora certo di una maglia da titolare nel 2025/26.