5 giocatori dell’Inter sono già certi dell’addio in estate

La prossima estate in casa Inter potrebbero esserci diverse novità di mercato sia sul fronte delle entrate con l’intenzione di trovare nuovi giocatori giovani e di talento per abbassare l’età media della rosa che sul fronte delle uscite. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono infatti 5 giocatori che sono già certi di partire nel prossimo mercato estivo.

Si tratta in primis di Marko Arnautovic e di Joaquin Correa, due attaccanti che hanno dato troppo poco in questa loro esperienza nerazzurra e che sono anche in scadenza di contratto. Non verrà proposto loro un rinnovo di contratto e dal prossimo 1 luglio potranno scegliere la loro prossima squadra.

Ci sono poi invece altri tre giocatori che sono quasi certi di essere ceduti e si tratta di Davide Frattesi (già vicino all’addio a gennaio per il quale si cercherà di monetizzare al massimo), Kristjan Asllani (che ha convinto poco quando chiamato in causa) e Francesco Acerbi (addio legato all’età anagrafica).