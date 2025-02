Thuram preoccupa Inzaghi: le novità dall’allenamento di oggi

Sabato sera l’Inter tornerà a giocare in casa a San Siro ospitando il Genoa con l’obiettivo di rifarsi dopo la sconfitta per 1-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus, che è stata molto dura da digerire soprattutto a livello mentale. Oggi i nerazzurri hanno svolto un allenamento di avvicinamento a questa gara di Serie A.

Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport però non ci sono ottime notizie da Appiano Gentile perché nella seduta odierna il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di due giocatori. Il primo è ancora Marcus Thuram che ha svolto un lavoro personalizzato dopo i recenti problemi alla caviglia.

La punta dell’Inter ha giocato uno spezzone di gara con la Juventus ma non ha ancora recuperato del tutto e si spera possa riprendersi al 100% per sabato sera. Il secondo giocatore che non si è allenato in gruppo è Carlos Augusto che è vittima di una leggera contusione al polpaccio subita domenica scorsa.