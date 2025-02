De Pieri ancora decisivo, la Primavera con lui VOLA: il risultato

Nella giornata di oggi l’Inter Primavera è scesa in campo per un turno infrasettimanale di campionato ed è stata una grande partita per tutta la giovane formazione nerazzurra. I ragazzi allenati da mister Andrea Zanchetta in questo 26° turno di Primavera 1 hanno schiacciato 4-1 in casa il Monza.

Ad aprire le marcature nel primo tempo ci ha pensato ancora una volta De Pieri che ha già esordito in Champions League con la prima squadra di Inzaghi contro il Monaco. Nella ripresa poi sono arrivate le reti anche di Spinaccè, Topalovic e Cocchi per chiudere la gara prima del gol della bandiera per il Monza nel recupero.

Ora nella classifica del campionato Primavera 1, l’Inter si trova al secondo posto con 52 punti al pari della Roma e a -1 dal primo posto occupato dalla Fiorentina. Tuttavia, i giallorossi e i viola devono scendere ancora in campo e lo faranno domani rispettivamente contro Hellas Verona e Atalanta.