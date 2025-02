Decisione presa per il RINNOVO di De Vrij: arriva la conferma

In questa stagione uno dei giocatori dell’Inter che, forse un po’ a sorpresa, sta conducendo una stagione davvero positiva è Stefan De Vrij che nei mesi scorsi ha saputo approfittare al meglio dell’assenza di Francesco Acerbi per giocare con grande continuità e su ottimi livelli ricevendo grandi applausi da tutti.

Il difensore olandese ha però il contratto in scadenza con il club nerazzurro a fine stagione e se fino a qualche mese fa la sua partenza sembrava scontata, adesso l’ex Lazio ha tutt’altro destino. Il tecnico Simone Inzaghi si fida molto di lui e ne ha spesso parlato bene in questi tempi recenti in cui ha sempre giocato.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe già deciso di attivare una particolare clausola presente nel contratto di De Vrij per rinnovare così l’accordo che lega le due parti e prolungarlo di un’ulteriore stagione, spostando così la scadenza a giugno 2026. Una buona notizia per il reparto difensivo nerazzurro in vista dei cambiamenti estivi che potrebbero esserci.