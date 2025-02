La strana risposta SOCIAL di Mkhitaryan alle critiche

Si è generato un enorme dibattito negli ultimi giorni intorno alla figura di Mkhitaryan. Oltre ad un rendimento calante rispetto alla passata stagione, il centrocampista armeno è finito nel mirino delle critiche per le dichiarazioni pronunciate domenica sera a Torino dopo la sconfitta rimediata dall’Inter contro la Juventus.

Questo passaggio, in particolare, non è piaciuto anche a qualche tifoso nerazzurro: “Magari il problema è che sapendo che siamo troppo forti, a volte ci rilassiamo troppo, entrando nelle partite non focalizzati, pensando che vinceremo questa partita. E stiamo pagando. Non dico che c’è mancanza fisica o tecnico, ma è questo che forse non ci disturba”.

Probabilmente per rispondere a qualche accusa di troppo, questa mattina intorno alle 7.00 il centrocampista armeno ha ricondiviso tramite storie di Instagram dei post che evidenziano alcuni numeri della sua impressionante carriera. In un orario particolarmente insolito, inoltre, Mkhitaryan ha pure ripostato un estratto delle sue dichiarazioni del post-partita contro la Juventus. Cosa avrà voluto dire il centrocampista dell’Inter con questa risposta?