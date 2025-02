Mkhitaryan DURO: “Questa cosa ci ha disturbato”

C’è grande rammarico, ma anche consapevolezza di cosa non è andato, nelle parole di Henrikh Mkhitaryan al termine di Juventus-Inter, 25a giornata di Serie A, gara persa 1-0 dai nerazzurri. Questo il suo commento ai microfoni di DAZN:

RABBIA LAUTARO – “Lautaro arrabbiato? Normale, perché vogliamo vincere. Lo capiamo perché lo eravamo anche noi. Specie dopo il primo tempo, dove abbiamo creato tantissimo, ma abbiamo sprecato”.

SECONDO TEMPO – “Nel secondo tempo è migliorata la Juve e magari il primo tempo, avendo tanta fiducia, pensando che stiamo giocando benissimo, ci ha disturbato, nel senso che nella ripresa abbiamo concesso troppo e non dovevamo. Purtroppo il calcio è così e se non sfrutti le occasioni paghi per quello”

CALI DI CONCENTRAZIONE – “Se ogni tanto ci adagiamo? Io parlo per me stesso. Magari il problema è che sapendo che siamo troppo forti, a volte ci rilassiamo troppo, entrando nelle partite non focalizzati, pensando che vinceremo questa partita. E stiamo pagando. Non dico che c’è mancanza fisica o tecnico, ma è questo che forse non ci disturba”

NAPOLI – “A Napoli Inter diversa? Speriamo, prima dobbiamo pensare al Genoa e alla Coppa Italia”.

L’armeno ha poi aggiunto nella conferenza stampa post-partita:

SCONFITTA – “Sconfitta che ci fa male, nel primo tempo abbiamo creato molto senza sfruttare. Nel secondo tempo siamo entrati male, il calcio è così. Quest’anno facciamo fatica con le grandi squadre ma non molliamo e restiamo fiduciosi”.

PRESTAZIONI – “Siamo ancora ingiocabili? Lo dirò sempre perché ho fiducia nei miei compagni, anche nel primo tempo siamo stati ingiocabili e potevamo segnare 2-3 gol minimo. Ci è mancato sbloccare la partita. I nostri obiettivi non cambiano, non è che se abbiamo perso una partita non lottiamo più”.

PAREGGIO NAPOLI – “Il pareggio del Napoli ha tolto concentrazione all’Inter? No restiamo focalizzati sulla nostra partita e il nostro gioco. Siamo stati poco lucidi, non abbastanza per vincere. Dobbiamo migliorare, imparare e fare di più e credere che si possa crescere”.