Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, Simone Inzaghi ha commentato con grande rammarico e delusion la sconfitta dell’Inter in casa della Juventus, nella 25a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

RAMMARICO – “C’è grande rammarico e delusione, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara di coraggio e di occasioni create. Dovevamo essere più bravi nel far gol, perché dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio. Il secondo tempo non è stato approcciato come il primo, ma una volta riassestati c’è stato il gol di Conceicao, che ci penalizza. Non dobbiamo fare proclami e lavorare di più, perché quello che stiamo facendo non basta”.

TRIPLICE CAMBIO – “Il secondo tempo non stavamo facendo come il primo. Sapevamo che la Juve sarebbe cresciuta ed era più coraggiosa. Non eravamo più fluidi, ma nel momento del gol avevamo riaggiustato, avevamo avuto una palla importante con Zalewski. Poi abbiamo preso il gol dell’1-0 che non era nell’aria. Abbiamo perso due partite in trasferta, ma stasera è tutt’altra partita rispetto a Firenze. Niente proclami, ma lavoro e dobbiamo cambiare marcia, soprattutto negli scontri diretti”.

OCCASIONI SPRECATE – “Sbagliato l’ultima scelta in molti casi? Dovevamo fare meglio, abbiamo creato delle occasioni che in 9 anni che vengo a Torino non mi erano mai successe. Dobbiamo lavorare meglio e fa male, perché ci tenevamo molto a questa partita. Siamo tutte lì, è ancora tutto aperto, ma dobbiamo cambiare ritmo soprattutto in alcune partite”.

NAPOLI – “Sarà una partita importante come stasera, ma prima dobbiamo giocare con Genoa e Lazio. Fra 15 giorni sarà uno scontro diretto importante e cercheremo di fare meglio di stasera”.