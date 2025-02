Juventus-Inter 1-0, Inzaghi: “Serve di più negli scontri diretti”

Sconfitta per l’Inter che cade a Torino sul campo della Juventus nella 25^ giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per commentare il ko. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore raccolte da noi di Passione Inter direttamente dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium.

Cos’è cambiato nel secondo tempo? “Abbiamo fatto un bel primo tempo di coraggio e tecnica ma senza essere riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato come il primo e il gol di Conceicao ha spostato gli equilibri. Questa è una sconfitta diversa da Firenze, abbiamo perso le ultime due trasferte e se vogliamo vincere dobbiamo lavorare senza pensare di essere i più forti”.

Cosa succede negli scontri diretti? “Dobbiamo cambiare, va analizzato perché negli anni scorsi eravamo migliori e ora siamo carenti. Quello che stiamo facendo non basta. In nove anni che vengo qui allo Stadium però non avevo mai creato così tante occasioni, vanno concretizzate”.

L’ultima mezz’ora vi penalizza spesso? “Stasera la squadra stava bene fisicamente, abbiamo fatto una partita ordinata ma serviva essere più determinati in quello che abbiamo creato. Oggi paghiamo tanto”.

A marzo ci saranno Napoli e Atalanta cosa serve? “Lavoreremo perché quello fatto finora non basta, siamo secondi e vorremmo essere primi. Oggi la Juventus è stato un avversario forte come prima la Fiorentina. Non ho nulla da recriminare ai ragazzi ma serve cattiveria in più per fare gol”.

Rifarebbe gli stessi cambi? “Abbiamo fatto cambi nel primo quarto d’ora perché sapevamo che la Juventus sarebbe entrata con grande verve. Nel nostro momento migliore c’è stato il loro gol che abbiamo visto com’è arrivato, dovevamo far meglio ma nel singolo episodio serviva più attenzione”.