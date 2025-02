Summit ad Appiano: svelato il discorso di Marotta alla squadra

Come anticipato nella giornata di ieri, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile era presente il presidente Beppe Marotta insieme al resto della formazione dirigenziale: dal ds Piero Ausilio, passando per il vice Dario Baccin e naturalmente il vice presidente Javier Zanetti.

Come svelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il discorso del numero uno del club è stato piuttosto breve e diretto. Una decina di minuti dentro gli spogliatoi prima di tornare in campo per preparare il prossimo appuntamento di campionato contro il Genoa. Marotta, in particolare, ha scelto di non puntare il dito contro nessuno, bensì di stimolare e supportare allenatore e calciatori.

Come riassunto dalla rosea, le tre parole chiave del suo discorso sono state “fiducia, motivazione e richiamo”. Il presidente ha voluto trasmettere fiducia totale a tutto il gruppo, spronando comunque la squadra a superare questo momento. Ha ricordato le qualità di un organico che negli ultimi anni ha fatto cose straordinarie, sottolineando quanto importante sia questo momento per tutta la stagione.

Per vincere serve di più, è questo è stato ampiamente palesato da Marotta ai suoi ragazzi. Da qui il richiamo ad una maggiore attenzione, alla cura dei dettagli per alzare il rendimento e tornare ai livelli altissimi divenuti abituali da quelle parti.