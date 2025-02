La reazione FURIOSA di Inzaghi al palo di Dumfries

Come spesso accade durante i match, Simone Inzaghi ha vissuto in maniera molto intensa dalla panchina il derby d’Italia giocato la scorsa domenica contro la Juventus. Ad immortalare lo show del tecnico a bordocampo, ci ha pensato Dazn con immagini esclusive sull’allenatore dell’Inter.

Oltre ai pantaloni strappati nel corso della ripresa su uno dei soliti balzi dalla panchina, è stata sottolineata in particolare una frase pronunciata dal tecnico e rivolta a Riccardo Ferri sfuggita in diretta. Dopo il palo colpito da Denzel Dumfries nel corso del primo tempo, Inzaghi si è immediatamente precipitato verso il club manager nerazzurro.

Incredulo per l’ennesimo legno colpito, l’allenatore ha esclamato alla panchina: “Ventidue con questo… Ha preso il palo! Ventidue!”. Il tecnico quasi non riusciva a spiegarsi quanto avvenuto, in un primo tempo pieno di occasioni sciupate dai suoi ragazzi.

Un periodo in cui l’Inter, oltre ad aver perso brillantezza, non ha evidentemente nemmeno un pizzico di fortuna dalla sua parte.