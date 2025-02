Thuram, prudenza sul rientro: Inzaghi SORPRENDE in attacco

Sebbene la prossima settimana ci saranno due importantissime partite per l’Inter con il quarto di finale in Coppa Italia contro la Lazio e la super sfida al vertice in Serie A contro il Napoli, in casa nerazzurra al momento la concentrazione è tutta rivolta solamente verso la gara di sabato con il Genoa a San Siro.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sta ragionando su quali possano essere le migliori scelte di formazione in vista della sfida con i rossoblù dell’ex Vieira. Il problema principale per l’Inter in questo momento è relativo a Marcus Thuram che non ha ancora recuperato al 100%.

Il francese sente ancora dolore alla caviglia e per questo potrebbe essere risparmiato con il Genoa. Al suo posto Inzaghi, un po’ a sorpresa, sta valutando di inserire dal primo minuto Joaquin Correa. L’argentino è in ballottaggio con Mehdi Taremi per sostituire Thuram, così il numero 9 avrà tempo per recuperare al meglio in vista delle sfide con Lazio e Napoli.