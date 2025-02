L’Inter chiede di più ai suoi SENATORI: 5 passi in avanti per lo Scudetto

Le prossime settimane saranno certamente determinanti per la stagione dell’Inter visto che in poco tempo i nerazzurri si trovano costretti ad affrontare alcune delle partite più importanti dell’anno sia in Serie A che in Champions League e persino in Coppa Italia con un calendario molto ricco.

Come analizzato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno bisogno di ritrovare nelle migliori condizioni i leader tecnici e carismatici della propria squadra. La rosea cita i nomi di 5 giocatori dell’Inter che devono fare un passo in avanti e tornare a determinare per riuscire a vincere lo Scudetto.

Su tratta di Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. Questi 5 giocatori sono tra i più importanti nello spogliatoio e rappresentano un punto di forza per il tecnico Simone Inzaghi che vuole ritrovarli al top della condizione al più presto per tornare a prendersi la vetta.