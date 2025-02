“Pericolo giallo per Inzaghi”: ora si cercano alternative

Per l’Inter e i suoi tifosi, la partita più attesa è senza dubbio quella del prossimo fine settimana (data ancora da definire) contro il Napoli. Allo stadio Maradona andrà in scena un vero e proprio scontro diretto per il primo posto in classifica in Serie A ma prima i nerazzurri hanno ancora due partite da giocare.

Il tecnico Simone Inzaghi, come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, sta facendo attente valutazioni sulle scelte di formazione da fare per la gara di sabato in casa con il Genoa e poi per i quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio che sono le due sfide che separano ancora l’Inter dalla trasferta a Napoli.

Il problema principale per il tecnico nerazzurro in questo momento è infatti quello legato alle diffide di alcuni suoi elementi di spicco nella rosa. Bastoni, Mkhitaryan e Barella devono assolutamente evitare di prendere un cartellino giallo contro il Genoa per non saltare la gara al Maradona. Inzaghi riflette e può schierare Zielinski, Frattesi e Zalewski.