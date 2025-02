Gli OTTO giocatori dai quali ripartirà l’Inter la prossima stagione

I tanti obiettivi ancora in ballo e la coda lunga della stagione rappresentata dal Mondiale per Club non rendono semplice programmare già oggi la prossima stagione per l’Inter. La ipotesi di vedere diverse novità nella rosa nerazzurra sembra essere molto credibile, ma al tempo stesso la volontà della dirigenza sembra essere quella di fare affidamento su alcuni pilastri della rosa attuale.

Rivoluzione e ringiovanimento sì, dunque, ma mantenendo una colonna vertebrale ben precisa e che possa dare continuità al progetto portato avanti in questi anni. A partire dalla porta, dove Yann Sommer sarà sicuramente uno dei portieri in rosa. Da capire se lo svizzero sarà ancora il titolare indiscusso o se ci sarà una maggiore alternanza con Martinez, per avviare quel processo di avvicendamento che fin qui non si è visto.

In difesa, invece, ci si aspettano cambiamenti profondi, ma ci sono comunque due nomi ai quali l’Inter non sembra intenzionata a rinunciare. Si tratta di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. I due braccetti sono due profili di livello internazionale, in grado di garantire sicurezza e qualità a un reparto arretrato che dovrà necessariamente ringiovanirsi in estate, salutando almeno uno tra De Vrij e Acerbi.

A centrocampo, invece, l’intoccabile è il vice-capitano, Nicolò Barella. Il numero 23 è l’anima dell’Inter e, a differenza di Calhanoglu e Mkhitaryan, la sua carriera è ancora nel pieno e può ancora dare nuova linfa alla mediana nerazzurra, in linea con le direttive di Oaktree. Certezze anche sugli esterni, dove Denzel Dumfries e Federico Dimarco si stanno dimostrando tra i migliori interpreti del ruolo.

Infine, c’è l’attacco. Il reparto potrebbe vedere grandi cambiamenti, ma con due certezze inamovibili: Thuram e Lautaro Martinez. La Thu-La è indiscutibile e sarà l’asse portante dell’Inter anche nella prossima stagione. Ciò è testimoniato anche dal desiderio dei dirigenti di rimuovere la clausola rescissoria dal contratto dell’attaccante francese, evitando così spiacevoli sorprese.