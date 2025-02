L’Inter decide il futuro della rosa: chi resta, chi è in bilico, chi parte

1 di 4

L’annata dell’Inter potrebbe chiudersi a luglio inoltrato, causa Mondiale per Club, lasciando pochissimo spazio per il riposo prima della preparazione della stagione 2025/2026. Uno scenario che avrà riprecussioni anche in chiave di mercato.

A giugno, i nerazzurri potranno usufruire di una finestra di mercato aggiuntiva, che sarà utile per mettere a segno colpi importanti e dare nuova linfa alla rosa in ogni reparto. D’altronde, la squadra di Inzaghi è tra le più anziane della Serie A e questo non può soddisfare Oaktree, desiderosa di svecchiare l’organico nerazzurro in ogni reparto.

In attesa di capire le mosse concrete della dirigenza interista per l’estate, facciamo una valutazione della rosa e dei movimenti di mercato per la prossima stagione. Tra chi è certo di restare, chi darà l’addio e chi deve ancora capire il suo futuro.

CHI RESTA>>>