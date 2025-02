I QUATTRO senatori che possono lasciare l’Inter in estate

Uno dei diktat espressi da Oaktree al suo approdo a Milano come nuovo proprietario dell’Inter dalla scorsa estate, senza dubbio è stato quello di ordinare ai dirigenti un graduale ringiovanimento della rosa nerazzurra. In effetti, l’organico a disposizione di Simone Inzaghi anche in questa stagione si è rivelato tra i più alti come età media di tutto il campionato italiano.

Da qui la necessità di riflettere su alcuni calciatori che potrebbero essere giunti a fine ciclo, o comunque che hanno reso al di sotto delle aspettative sino a questo momento della stagione. Andiamo dunque a vedere quali tra gli attuali ‘senatori’ della rosa di Inzaghi potrebbero effettivamente salutare al termine di questa annata.

Iniziamo dal reparto arretrato dove Yann Sommer, come già assicurato più volte dai dirigenti nerazzurri, sarà il guardiano della porta almeno fino al giugno 2026, anno di scadenza del suo contratto. Se lo svizzero è piuttosto certo del posto, chi invece rischia è uno tra i due centrali della retroguardia nerazzurra.

Nonostante il club si sia già mosso per attivare le clausole di rinnovo al 2026 dei rispettivi contratti, uno tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi potrebbe dire addio. Qui non è senz’altro messo in discussione il rendimento dei due difensori, bensì il fatto che entrambi siano avanti con gli anni e non più impeccabili sotto l’aspetto fisico. Gli acciacchi continui dell’italiano in questa stagione, in particolare, fanno pensare che potrebbe essere proprio lui il grande sacrificato.

A sorpresa, anche due senatori del centrocampo potrebbero non essere così sicuri di rimanere. Iniziamo con Mkhitaryan, calciatore a cui Simone Inzaghi difficilmente ha rinunciato durante i suoi anni trascorsi a Milano, ma in lieve calo di rendimento in questa stagione. Le recenti polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni post-Juventus, inoltre, hanno riacceso il dibattito sul suo futuro. L’armeno è comunque legato contrattualmente all’Inter fino al giugno 2026 e difficilmente arriverà ad una risoluzione anticipata, considerata l’importanza che continua a ricoprire in rosa.

Altro nodo è quello legato ad Hakan Calhanoglu. L’Inter ha già respinto la scorsa estate, alla vigilia degli Europei, un tentativo del Bayern Monaco nei suoi confronti. Davanti ad un nuovo assalto per il centrocampista turco, la posizione del club nerazzurro potrebbe essere diversa. Anche in questo caso, pesano soprattutto le tante assenze dell’ultima annata fatte registrare dall’ex Milan a causa ripetuti infortuni.

Infine, escludendo da questa lista calciatori per certi versi ‘marginali’ come Correa ed Arnautovic che andranno comunque in scadenza di contratto, un altro leader dello spogliatoio chiacchierato sul mercato è Marcus Thuram. Rispetto ai compagni citati in precedenza, oltre ad essere più giovane, viene considerato centralissimo nel progetto da parte dell‘Inter. Esiste però quella clausola da 85 milioni di euro che potrebbe portarlo via da Milano in qualsiasi momento. Anche per questa ragione, come vi abbiamo svelato in anteprima da settimane, il club si è già mosso per rinnovare il suo contratto ed eliminare questa opzione.