In Turchia: “Ecco la risposta di Calhanoglu al Fenerbahce”

Dopo essersi regolarmente presentato questa mattina ad Appiano Gentile per i consueti test medici di inizio stagione, Hakan Calhanoglu ha confermato ufficialmente la sua volontà a rimanere all’Inter anche per la prossima stagione.

Nonostante le sue parole e le smentite di contatti con altri club, dalla Turchia nelle scorse ore hanno rivelato un retroscena che riguarda proprio il centrocampista dell’Inter. Come scritto da Sözcü, Calhanoglu avrebbe parlato con il presidente Fenerbahce aprendo alla loro proposta in cambio di un ingaggio annuo pari a 12 milioni.

Contatti che non sono stati confermati e che difficilmente verranno riallacciati dopo le parole rassicuranti pronunciate questa mattina dal centrocampista. Tra l’altro, come ammesso dallo stesso Calhanoglu, non è escluso un rinnovo del contratto con l’Inter.