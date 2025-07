Cosa manca all’Inter per sbloccare il COLPO Lookman

Siamo giunti in una fase molto delicata della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Le parti sono ancora ferme alla distanza da 10 milioni di euro tra la prima offerta per l’attaccante da 40 milioni e la richiesta bergamasca da 50.

Dopo aver incassato l’ok di Oaktree, pare che il club interista abbia deciso di rivedere al rialzo la propria proposta e poter avvicinare la soglia richiesta eventualmente con l’inserimento di bonus. Allo stesso tempo, dalle parti di Viale della Liberazione è stata fissata una tabella di marcia da rispettare prima di far partire l’assalto decisivo per il nigeriano.

A finanziare l’operazione Lookman potrebbero infatti essere le cessioni degli esuberi, come spiegato da La Gazzetta dello Sport. I primi 10 milioni sono già stati incassati dalla cessione già andata in porto di Aleksandar Stankovic al Bruges. L’Inter, poi, punta ad incassarne circa 15 dagli addii di Sebastiano Esposito e Buchanan, mentre il solo Taremi potrebbe portarne almeno 8.

Più articolato è il caso di Asllani, per il quale il club nerazzurro ha fissato una valutazione da 18-20 milioni di euro. L’ostacolo in questo caso riguarda la volontà del centrocampista albanese che sin qui ha rifiutato qualsiasi destinazione estera, chiarendo all’Inter di voler rimanere nel campionato italiano.