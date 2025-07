Da Bonny a Calhanoglu: TUTTO sul primo giorno ad Appiano

Nella giornata di ieri è andato in scena il primissimo assaggio della nuova stagione nerazzurra ad Appiano Gentile. In attesa del raduno vero e proprio fissato per sabato 26 luglio, si sono ritrovati alla Pinetina i calciatori che per via dei rispettivi infortuni erano stati costretti a lasciare in anticipo il ritiro statunitense durante il Mondiale per Club.

Ad Appiano, dunque, si sono visti Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski, insieme al nuovo arrivato Bonny che non vedeva l’ora di cominciare subito la sua nuova esperienza all’Inter. Il francese ha svolto un lavoro in palestra dopo essersi sottoposto ai consueti test atletici di inizio anno. Gli altri compagni, invece, hanno svolto un allenamento personalizzato in campo dopo aver superato i test medici in mattinata.

Se Bonny potrà subito aggregarsi al gruppo a partire da sabato, gli altri si uniranno invece ai compagni progressivamente per ridurre al minimo il rischio di ricadute in una fase preliminare all’inizio della nuova stagione.