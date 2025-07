C’è una promessa tra Leoni e l’Inter: cosa succede adesso

Non è certamente passato inosservato l’incontro andato in scena lo scorso lunedì presso la sede di Viale della Liberazione tra l’agente di Giovanni Leoni, Crnjar, e i dirigenti dell‘Inter. Un vertice molto importante per quanto riguarda il futuro del difensore del Parma, nel corso del quale si è concretamente discusso della possibilità di un trasferimento in maglia nerazzurra.

Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, al procuratore è stato illustrato il progetto sportivo, l’eventuale inserimento tecnico di Leoni nella difesa interista e le prospettiva sia nell’immediato che a lungo termine. Da parte dell’entourage del ragazzo i riscontri sono stati positivi, con Leoni che sembra aver apprezzato ogni punto trattato in questo incontro.

Da qui è nata una sorta di promessa tra Leoni e l’Inter: il difensore ha sostanzialmente accettato di aspettare i nerazzurri che, in questo momento, sono impegnati nell’affare Lookman. Il classe 2006, sul taccuino anche di Juventus e Milan, ha dato la preferenza ai nerazzurri. Chiaramente non potrà aspettare in eterno, ma le basi gettate nell’incontro di lunedì hanno messo l’Inter in una posizione decisamente di vantaggio.