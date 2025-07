Salta una cessione dell’Inter: “Ipotesi naufragata”

E’ definitivamente saltata una trattativa su cui l’Inter lavorava da settimane e che sembrava parecchio promettente. Come riferito dal Corriere dello Sport nell’edizione di oggi, infatti, il club nerazzurro ha dovuto dire addio alla possibilità di cedere subito uno dei propri esuberi.

Stiamo parlando di Kristjan Asllani, centrocampista che era stato vicinissimo al passaggio al Betis. Un’operazione tra i due club che sembrava ben intavolata, ma che è stata bruscamente frenata dalla volontà del calciatore di accettare solamente proposte in arrivo dal campionato italiano.

L’ipotesi spagnola, come scritto dal quotidiano, è ormai “naufragata”. L’Inter cercherà quindi di riallacciare contatti in Italia per capire la fattibilità dell’addio, partendo da una valutazione del suo cartellino tra i 18-20 milioni di euro. Soprattutto la Fiorentina si era detta interessata ad Asllani nelle scorse settimane, anche se si era immediatamente registrata una certa distanza rispetto alla prima valutazione nerazzurra.