Colloquio Ausilio-Calhanoglu: per l’Inter il caso è chiuso

La giornata più importante sul fronte Hakan Calhanoglu si è conclusa nel migliore dei modi. Il centrocampista turco si è regolarmente presentato ad Appiano Gentile, dove ha svolto i consueti test medici prima di cominciare un lavoro personalizzato sul campo.

Come scritto da Tuttosport, il caso sembra essere definitivamente chiuso per quanto riguarda il club nerazzurro. Il calciatore è stato ineccepibile nelle parole utilizzate durante l’intervista rilasciata all’ingresso di Appiano, perfettamente in linea con il sentimento condiviso in questo momento da tutta la società.

Calhanoglu, inoltre, ha pure intrattenuto un colloquio con il direttore sportivo Piero Ausilio all’interno del centro sportivo per lasciarsi definitivamente alle spalle quanto avvenuto nelle scorse settimane. L’ultimo step avverrà con Lautaro Martinez che, come promesso dal centrocampista, abbraccerà questo sabato al raduno di tutta la squadra.