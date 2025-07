Bergomi ‘ANNUNCIA’ il nuovo difensore dell’Inter

Sono giorni di intense trattative in casa Inter per quanto riguarda il nome di Ademola Lookman. La trattativa con l’Atalanta va avanti da giorni, nonostante l’ottimismo che si continua a respirare dalle parti di Viale della Liberazione sulla buona riuscita dell’affare. Allo stesso tempo, il club nerazzurro non ha perso di vista l’altro grande obiettivo in entrata per la difesa, Giovanni Leoni.

Sul classe 2006 ha espresso giudizi positivi l’ex interista Beppe Bergomi, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha tracciato il profilo ideale per la difesa di Chivu: “L’Inter ha bisogno di un difensore veloce, ma veloce sui 50 metri. Perché i difensori all’Inter sono bravi nelle letture e in impostazione. Però hanno tante qualità, ma la velocità a campo aperto difetta un po’. Non faccio nomi, ma l’Inter avrebbe bisogno di un difensore veloce per poter difendere a campo aperto e poter pressare alto. Poi Leoni è un grande investimento per il futuro”.