“Senza casa e auto”: ritorno SHOCK di Skriniar al Psg

Partito da Milano nell’estate 2023 a costo zero per accasarsi con il Paris Saint Germain, Milan Skriniar ha vissuto due stagioni da incubo. L’ex difensore dell’Inter, condizionato durante la sua prima annata da un infortunio piuttosto serio, non è mai riuscito ad entrare nelle grazie di Luis Enrique che dopo appena un anno dal suo arrivo ha deciso di scaricarlo.

Da qui è nato il prestito secco lo scorso gennaio al Fenerbahce, in un’esperienza che ha certamente ridimensionato le sue ambizioni. Il centrale slovacco, che spera ancora in un ritorno in Turchia, è rientrato nel frattempo a Parigi dove ha già iniziato la preparazione alla nuova stagione. L’ex Inter, però, non rientra più all’interno del progetto dei francesi che rimangono in attesa di offerte nei suoi confronti.

In questo momento, però, Skriniar sta vivendo una situazione a dir poco paradossale. Come riportato da L’Equipe, il difensore è stato intercettato all’uscita del centro sportivo del Psg in attesa di un Uber con uno zaino in spalla davanti ad alcuni tifosi che sorpresi hanno assistito alla scena. L’ex nerazzurro vive in questo momento in un hotel e “non dispone né di un appartamento, ma nemmeno di un auto”.

Skriniar sa bene che nelle prossime settimane dovrà lasciare Parigi e spera che possa essere ceduto a titolo definitivo. Allo stesso tempo, a causa del rendimento negativo evidenziato nelle ultime due stagioni e di un ingaggio ancora molto elevato, sta trovando non poche difficoltà a trovare una nuova sistemazione per l’annata che sta per iniziare.