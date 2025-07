Questa è la DOPPIA strategia dell’Inter per il colpo Lookman

C’è attesa e fermento nel mondo Inter, in attesa dell’affondo che potrebbe risultare decisivo per il trasferimento in nerazzurro di Ademola Lookman. C’è ancora da convincere l’Atalanta, ma la dirigenza ha pronta una doppia strategia per portare a termine la trattativa.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come la prima via del club interista sia quella di alzare l’offerta per l’attaccante nigeriano. Infatti, sarebbe arrivato l’accordo di Oaktree a questa possibilità, fermo restano come anche da parte dell’Atalanta, serva un passo incontro, abbassando leggermente la richiesta da 50 milioni di euro.

Il rapporto tra i due club è buono e dovrebbe favorire l’accordo, ma rimane da annotare anche la volontà del club orobico di accettare solo un trasferimento a titolo definitivo, chiudendo la porta a formule alternative.

L’altro lato della strategia nerazzurra, invece, riguarda direttamente Lookman. Il giocatore dovrebbe parlare a breve con i dirigenti dell’Atalanta, mettendo sul tavolo la promessa di addio fatta lo scorso anno e forzando così la mano. La volontà, in ogni caso, è quella di evitare una rottura traumatica.

L’Inter, dal canto suo, però, non vuole portare troppo avanti la questione. Sabato ci sarebbe il ritiro ad Appiano Gentile e l’obiettivo sarebbe avere Lookman a disposizione entro la fine del mese, quando il nigeriano avrà recuperato dal suo attuale infortunio.