“Addio definitivo all’Inter”: nuova cessione dopo Stankovic

Dopo aver incassato ben 10 milioni di euro dalla cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges, l’Inter si prepara ad una nuova operazione in uscita. In questa fase, come abbiamo ripetuto negli ultimi giorni, il club nerazzurro sta cercando di liberarsi dei propri esuberi in modo da poter preparare nel miglior modo possibile l’assalto definitivo ad Ademola Lookman.

Il nuovo bottino, stando a quanto riferito da Matteo Moretto su Youtube, potrebbe arrivare dalla partenza di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, che non ha mai davvero convinto l’Inter con le sue qualità, potrebbe tornare alla corte del Villarreal dopo il prestito positivo degli ultimi sei mesi della passata stagione. Dopo le voci sul Sassuolo, la pista più credibile sembra portare in questo momento proprio agli spagnoli.

Queste le ultime di mercato: “Buchanan in uscita dall’Inter. Contatti costanti e nelle prossime ore per Buchanan al Villarreal a titolo definitivo. Dopo aver chiuso l’operazione Stankovic al Bruges, adesso è il turno di Buchanan. Previsti nuovi contatti tra i club per avanzare definitivamente. Ad oggi la trattativa non è avanzata ancora, ma può avanzare nei prossimi giorni”.