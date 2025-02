Castro: “Inter? Non si sa mai nel calcio”, poi indica tre suoi idoli

L’attaccante del Bologna, Santiago Castro, ha concesso nelle scorse ore un’intervista ai colleghi de Il Resto del Carlino. Nel corso di questa intervista il centravanti argentino ha dovuto rispondere anche ad alcune domande sul mercato dove da diverso tempo viene accostato il suo nome all’Inter di Simone Inzaghi.

“L’Inter mi cerca in ottica mercato? Io non ci penso. La posso prendere come motivazione, sì, ma devo concentrarmi solo sulla mia squadra, a fare bene qua. La classifica e la Coppa Italia sono i miei unici pensieri fissi. Non posso sprecare energie in altro. […] Gli obiettivi sono la Nazionale, tornare in Europa e vincere qualcosa con il Bologna. Il futuro non lo so, non si sa mai nel calcio”, ha dichiarato Castro che ha cercato così di usare parole rispettose nei confronti del suo Bologna.

A far accendere ancora di più l’emozione da parte dei tifosi nerazzurri ci ha pensato un’altra frase del giovane talento argentino con la quale ha fatto i nomi di due grandi attaccanti dell’Inter. “Quali sono i miei idoli? Quando ho iniziato a seguire il calcio, Milito dell’Inter. Poi Pratto del Velez, con cui ho anche giocato. E ovviamente Lautaro“.