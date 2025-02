Tegola Inter, nuovo infortunio SERIO: c’è l’annuncio UFFICIALE

Nuovo problema in casa Inter che complica i piani per le prossime settimane. I nerazzurri, infatti, hanno comunicato tramite i propri canali ufficiali, l’infortunio di Yann Sommer, che in mattinata si è sottoposto a esami strumentali per valutare le sue condizioni.

Come annunciato ufficialmente dall’Inter sul proprio sito, il portie svizzero è stato vittima di una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Questo il comunicato:

“Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra.

Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire”.