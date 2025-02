KO lungo per Sommer: quante partite rischia di saltare con l’Inter

In casa Inter è arrivata una notizia che Inzaghi avrebbe preferito non ricevere in questo momento: Yann Sommer si è infortunato al pollice della mano destra. Un ko che arriva in un momento delicato della stagione e che rischia di complicare non poco i piani dei nerazzurri.

Infatti, il portiere svizzero rischia di stare fuori dai campi per diverse settimane. Come scrive La Gazzetta dello Sport, salterà sicuramente le sfide con Genoa e Lazio, in Coppa Italia, ma soprattutto lo scontro diretto per lo Scudetto con il Napoli.

Al suo posto ci sarà Josep Martinez, fin qui titolare solo una volta in stagione e che avrà ora una buona occasione per mettersi in mostra. Anche più a lungo del previsto: scrive sempre la Rosea, che Sommer sarebbe a rischio anche per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League, del 4 o 5 marzo.