Zazzaroni: “Marotta stanco di Inzaghi? Tutte ca**ate. La verità è questa”

Con un duro editoriale pubblicato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha voluto smentire alcune fake news circolate evidentemente sui social negli ultimi giorni. Tra queste, ad esempio, una che riguarda l’Inter e il futuro di Simone Inzaghi in panchina.

Questa la versione non corrispondente a realtà con cui il giornalista ha introdotto il suo discorso: “Marotta è stanco di Inzaghi: se non vince lo scudetto o la Champions e non paga il conto al ristorante di Zanetti, lo cambia di sicuro. Lo sta dicendo in giro anche a qualche giornale-amico”. Questa invece l’opinione di Zazzaroni: “Preciso che al momento le considero delle solenni cazzate”.

Infine, il direttore ha svelato la vera situazione attuale all’interno del club nerazzurro: “Inzaghi, Ausilio e Marotta sono la fortuna dell’Inter e della Quercia americana (Oaktree, ndr). Beppe è troppo furbo per autorizzare – dall’interno – destabilizzazioni avendo la squadra ancora impegnata su tre fronti”.