Spalletti: “Ho parlato con Frattesi, gli ho chiesto di fare una cosa”

Quello legato a Davide Frattesi rimane un interessante caso da analizzare attentamente. Titolare quasi indiscusso con la Nazionale Italiana, il centrocampista fatica invece a trovare spazio dal primo minuto con l’Inter. Anche il rendimento di questo 2025, condizionato dalle rumorose voci di mercato dello scorso gennaio, è stato peraltro calante.

In un’intervista concessa questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha affrontato questo argomento. Parlando del periodo complicato vissuto nelle ultime settimane da Frattesi, il Ct si è detto preoccupato per un aspetto: “Mi preoccupa come la vivono loro, mi preoccupa il ragionamento che faranno. Frattesi è uno che ho a cuore per molti motivi, gli ho parlato. Devi essere in fila a pigiare anche se non giochi”.