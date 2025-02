Thuram si scalda: le sue CONDIZIONI verso il big match di Napoli

Questa sera l’Inter scende in campo a San Siro alle ore 21 contro la Lazio per il quarto di finale di Coppa Italia da dentro o fuori. Sarà assente tra le fila nerazzurre anche Marcus Thuram che è alle prese con un infortunio alla caviglia che da alcune settimane lo sta tenendo fermo ai box e anche sabato scorso con il Genoa è rimasto fuori.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il numero 9 francese è però in via di guarigione e si è già allenato parzialmente in gruppo. L’obiettivo numero uno è infatti quello di riaverlo al 100% della forma fisica per la trasferta di sabato allo stadio Maradona di Napoli, il grande big match che dirà molto della lotta Scudetto.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vuole infatti avere la Thu-La al massimo della condizione per quella sfida di Serie A: infatti anche Lautaro Martinez questa sera partirà dalla panchina per la gara di Coppa Italia con la Lazio. L’Inter dovrebbe infatti affidarsi in attacco a Taremi e Arnautovic per provare a far male alla difesa biancoceleste.