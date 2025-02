La terza maglia dell’Inter sarà ILLEGALE al Mondiale per Club?

In vista del Mondiale per Club che inizierà nel prossimo mese di giugno al termine di tutti i campionati e delle varie coppe nazionali e continentali, la FIFA ha diramato un regolamento su questo torneo che coinvolgerà 32 squadre e che si chiuderà a metà luglio dopo circa un mese di partite negli Stati Uniti.

All’interno di questo elenco di norme divulgate dalla FIFA c’è anche un passaggio molto interessante sulle divise da gioco, sul quale fa luce FootyHeadlines.com. Il massimo organo calcistico mondiale vuole infatti che i club in questo torneo scendano in campo il più possibile con la maglia da gioco principale, ovviamente senza andare in conflitto con due colori di maglia simili tra due squadre in campo insieme.

Viene anche specificato che l’intenzione è quella di limitare le divise con contrasti di colore per mantenere chiarezza tra le due squadre in campo e che abbiano maglie chiaramente riconoscibili. L’Inter potrebbe quindi giocare le tre partite del girone nel Mondiale per Club senza la terza casacca (quella gialla e nera) utilizzando soprattutto la classica nerazzurra come voluto dalla FIFA oppure in alternativa quella bianca da trasferta.