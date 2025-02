Chi troverebbe l’Inter in semifinale? Il tabellone completo di Coppa Italia

Questa sera alle ore 21 a San Siro l’Inter sfiderà la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia con l’obiettivo di vincere e avanzare anche in questa competizione. Per i nerazzurri l’ultimo scontro diretto con i biancocelesti rievoca dolci ricordi con lo 0-6 di dicembre ma stasera le due formazioni saranno differenti.

A completare questo turno ci sarà poi domani sera la sfida tra Juventus ed Empoli. Chi vincerà tra Inter e Lazio chi si troverà poi di fronte in semifinale? Alcune settimane fa si sono già disputati i primi due match validi per i quarti di finale di Coppa Italia con il Milan che ha eliminato la Roma e il Bologna che ha avuto la meglio sull’Atalanta.

Il tabellone di Coppa Italia prevede che la vincente tra Inter e Lazio se la giocherà poi con il Milan nella doppia semifinale mentre chi passa tra Juventus ed Empoli incontrerà poi il Bologna nell’altra semifinale che si giocherà in andata e ritorno nel corso del mese di aprile prima della finale del 14 maggio a Roma.