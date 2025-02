Cambio dell’ultim’ora per Inzaghi: scelta differente a metà campo

L’Inter si trova ad affrontare un momento della stagione molto complicato e con un calendario davvero denso di impegni. In otto giorni infatti i nerazzurri di Simone Inzaghi si trovano costretti a giocare su tutti e tre i fronti con delle gare determinanti per le speranze di vittoria finale di un torneo. Si parte stasera con il quarto di finale di Coppa Italia.

Alle 21 a San Siro arriva la Lazio di Marco Baroni per una gara da dentro o fuori che peserà molto. Tuttavia sabato ci sarà poi anche la trasferta a Napoli che può essere decisiva per lo Scudetto e infine mercoledì prossimo l’Inter fa visita al Feyenoord per l’andata degli ottavi di Champions League.

Inzaghi ragiona sui tanti impegni di peso e secondo quanto raccolto da Marco Barzaghi di Sky Sport, ha pensato ad un cambio di formazione dell’ultim’ora. A centrocampo dovrebbe infatti giocare Davide Frattesi al posto di Henrikh Mkhitaryan visto che l’ex Sassuolo ha giocato meno nel recente periodo.