Le probabili formazioni di Inter-Lazio: Inzaghi pensa al turnover

Dopo aver eliminato l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia, l’Inter torna in campo nella coppa nazionale per sfidare la Lazio nei quarti. I nerazzurri vogliono superare il turno contro la formazione biancoceleste per incontrare i rivali del Milan in semifinale e vendicarsi dei mancati successi con loro in questa stagione.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha ancora diversi dubbi di formazione per questa sfida da dentro o fuori perché potrebbe optare per un turnover visto l’impegno con il Napoli pochi giorni dopo ma la posta in palio in questo match è molto alta e non vuole sottovalutare l’impegno. Sono ancora tanti i ballottaggi in corso.

Queste le probabili formazioni di Inter-Lazio: