Dalla Spagna: Inter forte su Kimmich a ZERO, ma la verità è un’altra

La sessione di calciomercato estiva si avvicina e per le società è importante muoversi per tempo soprattutto se si vorrà mettere a segno qualche colpo importante con anticipo per mettere fuori dai giochi eventuali concorrenti, specie se si tratta di acquisti di giocatori a parametro zero e desiderati da tanti club di prima fascia in Europa.

Nelle ultime ore in Spagna è circolata molto la notizia relativa al tentativo di affondo da parte dell’Inter per un grande centrocampista a parametro zero, vale a dire Joshua Kimmich del Bayern Monaco. La voce riportata dal media iberico Fichajes.net vedeva i nerazzurri interessati al mediano tedesco e in posizione di “pole position” per ottenere la sua firma in estate.

La concorrenza per Kimmich, sempre secondo questa fonte, è davvero illustre perché avrebbero richiesto informazioni anche degli altri top club come Manchester City, Liverpool e Real Madrid. Si tratta però di un profilo lontano dai parametri di Oaktree sia per età che per costi di ingaggio, pur potendo arrivare a parametro zero perché il suo attuale contratto con il Bayern scade a giugno.

La verità è però un’altra perché questa mattina è arrivato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano che sul suo profilo X ha di fatto smentito questa voce raccontando come dopo diversi mesi di lunghe trattative, Kimmich sia vicino al rinnovo con il Bayern Monaco e che quindi il suo futuro non sarà né all’Inter, né in Premier League oppure in Liga spagnola.