Ancora un INFORTUNIO: un altro titolare salterà Napoli-Inter

Sabato l’Inter giocherà una delle partite più importanti della stagione perché sarà impegnata a Napoli per la partita contro l’attuale seconda in classifica che insegue i nerazzurri ad un solo punto di distanza. Sarà una sfida molto importante per le sorti di questo campionato e un confronto che peserà tanto in chiave Scudetto.

L’Inter di Simone Inzaghi spera di recuperare Thuram ma dovrà fare a meno del portiere titolare, ovvero Sommer che si è fatto male alla mano. Tra le fila del Napoli di Antonio Conte mancherà Neres e adesso è arrivata anche un’altra brutta notizia per i tifosi e lo staff medico azzurro.

Si è infatti fermato Franck Zambo Anguissa che nel finale della partita di domenica a Como ha rimediato un guaio muscolare. Come conferma la stessa società partenopea, gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista azzurro hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra e sarà quindi out per Napoli-Inter di sabato pomeriggio.