Marotta è a lavoro con Oaktree per accordare investimenti di mercato

La sessione invernale di mercato per l’Inter è stata pressoché a costo zero perché tra operazioni in uscita (Palacios al Monza e Buchanan al Villarreal) più l’innesto di Zalewski dalla Roma si è trattato soltanto di prestiti e quindi il bilancio nerazzurro non ha avuto delle novità né positive né negative.

Come sottolinea oggi La Repubblica, l’Inter in estate dovrà però fare di più sul mercato e dare una rinnovata alla rosa per portare qualche novità nell’ambiente nerazzurro e portare anche aria fresca con dei giovani che possano abbassare l’età media dell’organico di cui dispone Simone Inzaghi.

Il DS Piero Ausilio ha di fatto già prenotato il primo colpo che è il giovane Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Servirà però fare di più e portare nuove giocatori all’Inter con il presidente Beppe Marotta che sta tentando di convincere Oaktree a stanziare un budget più alto in vista della sessione estiva di mercato.