Attenta Inter, maxi offerta dalla Premier per il difensore

L’Inter sta pianificando le mosse di mercato da fare per la prossima sessione estiva nella quale dovrà rinnovare la sua rosa con nuovi talenti giovani da mettere a servizio del tecnico Simone Inzaghi per seguire la strategia di ringiovanimento voluta da Oaktree.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il nuovo nome per la difesa nerazzurra è quello di Oumar Solet dell’Udinese. Il difensore classe 2000 si sta mettendo bene in mostra con la divisa bianconera in questa prima annata di Serie A e per questo ci sono tanti interessamenti su di lui

Solet è finito sul taccuino anche di West Ham e Manchester United che in estate faranno un tentativo per convincere il francese per il quale anche l’Inter è in lizza al pari di Lazio e Borussia Dortmund. Non sarà però semplice affondare per l’ex Salisburgo data la concorrenza delle ricche squadre di Premier League.