“Krstovic è pronto per l’Inter”: l’annuncio in diretta

Il reparto d’attacco sarà uno dei più attenzionati la prossima estate nei movimenti dell’Inter sul mercato. Il club nerazzurro perderà a costo zero sia Arnautovic che Correa e dovrà sicuramente intervenire per rinforzare le seconde linee. Valutazioni da parte della società, tra l’altro, verranno avanzate anche su Mehdi Taremi, reduce da una prima stagione a Milano non proprio esaltante.

Tra i nomi visionati dall’Inter in questo momento, come vi abbiamo svelato in anteprima lo scorso febbraio, è forte la candidatura di Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino sta disputando una stagione incredibile al Lecce e potrebbe essere pronto per fare il grande salto ad una big del campionato italiano.

Nell’ultimo episodio in diretta di Fontana di Trevi, il noto giornalista Giuseppe Pastore ne ha parlato così: “Krstovic pronto per una big? Per me sì, a fare la riserva in una big lo vedo molto bene, dico all’Inter. Cos’ha meno delle riserve attuali dell’Inter? Mi pare abbia anche quell’attitudine di saper stare al suo posto, cioè se arriva la grande chance di giocare in un’Inter, lui se la fa volentieri la panchina”.